Diesen Nudel-Milliardär fürchten BYD und Tesla

Während der Name Vinfast bei den meisten Österreichern derzeit noch fragende Gesichter auslöst, ist er in der steirischen 2300-Seelen-Gemeinde Neuberg an der Mürz bereits in aller Munde. Hier will der neue Elektroauto-Hersteller mit Werk im nordvietnamesischen Haiphong den Europa-Siegeszug einläuten – und hat sich ein gut drei Hektar großes Betriebsgelände gesichert, das man als Lager nutzen will. Die Bevölkerung reagierte skeptisch, doch die Vietnamesen meinen es ernst: Den Heimatmarkt hat Vinfast in Windeseile erobert und Konzerngründer Pham Nhat Vuong hat zuvor bereits zig andere erfolgreiche Firmen gegründet – vom Lebensmittelkonzern über Immobilien, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen bis hin zum Mega-Erlebnisbad. Begonnen hat sein Aufstieg in Europa – als „Nudelbaron“ ...