Friedensstifter Franziskus | Gottes Wahl

Gottes Wahl. Ein ganz großer Verehrer von Papst Franziskus, der emeritierte Wiener Erzbischof Christoph Schönborn, macht bei seinem Interview mit der „Krone“ in Rom aus seinem Herzen keine sprichwörtliche „Mördergrube“. Er habe beim Sarg von Francesco mit den Tränen gekämpft, gesteht der Kardinal, „weil ich ihn sehr, sehr gerne gehabt habe. Und ich glaube, er auch mich.“ Franziskus, ist Schönborn überzeugt, habe in den vergangenen zwölf Jahren „so viel Gutes ausgesät, dass – entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so formuliere – wir schön blöd wären, wenn wir seinen Weg nicht weiterführen würden.“ Und was sagt Kardinal Schönborn, der am nächsten Papst-Konklave nicht mehr teilnehmen darf, weil er die Altersgrenze (80) überschritten hat, auf die „Krone“-Frage, ob er einen Favoriten für das Papst-Amt habe? Dafür habe er „einen Spruch, der Journalisten ärgert: Mein Favorit ist einfach der, den der liebe Gott auswählt.“ Keine Angst, Herr Kardinal, das ärgert uns nicht - zumindest nicht, wenn die Ansage in Erfüllung geht…