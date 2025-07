Satiriker El Hotzo nach Trump-Posting vor Gericht

Der deutsche Satiriker und Comedian Sebastian Hotz alias El Hotzo hat mit seinem Posting zum Attentat auf Donald Trump während eines Wahlkampfauftritts im US-Staat Pennsylvania für gehörigen Wirbel gesorgt. In diesem deute er an, dass er sich über einen tragischeren Ausgang als eine kleine Verletzung am Ohr des Republikaners gefreut hätte. Nun muss sich 29-Jährige wegen Billigung und Belohnung einer Straftat vor Gericht verantworten. Der Deutsche Journalisten-Verband ist empört.