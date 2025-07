Mutierte Kaninchenpest könnte Feldhasen ausrotten

Vielleicht ist Albrecht Dürers berühmter „Feldhase“ in der Albertina bald der einzige, den man in Wien noch sehen wird können: Derzeit wütet wieder das Kaninchenpest-Virus (Myxomatose) in der Stadt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat sich herausgestellt, dass das Virus mutiert ist und nun auch die gesamte Population an wild lebenden Hasen in Wien bedroht. Während als Haustiere gehaltene Kaninchen geimpft werden können, wütet das Virus unter den Wildtieren ungebremst.