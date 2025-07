Bewaffneter am Balkon löst Großeinsatz in Wien aus

Angst und Panik am frühen Dienstagnachmittag am Wiener Handelskai in der Leopoldstadt: Mehrere Zeugen hörten plötzlich Schüsse – und sahen wenig später einen Mann mit einer täuschend echt aussehenden Waffe am Balkon einer Wohnung. Sofort rückte ein Großaufgebot der Polizei aus – inklusive der Eliteeinheit WEGA!