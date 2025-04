Papst-Trauerzug wird sechs Kilometer lang sein

Die letzte Reise von Papst Franziskus vom Petersplatz zum Bestattungsort in der Basilika Santa Maria Maggiore wird sechs Kilometer lang sein. Der Leichnam des am Ostermontag verstorbenen Papstes wird nach der Trauerzeremonie am Samstag zur Beerdigung in die Basilika nahe dem Hauptbahnhof Termini durch die Straßen des Zentrums von Rom ziehen.