„Durch Kassenreform zwei Milliarden Euro verloren“

Was tun sie konkret, um die Kassenordinationen für junge Ärzte wieder attraktiver zu machen?

Zusammenarbeitsformen heißt das Zauberwort – und zwar egal, ob in Primärversorgungseinheiten (PVE), Gruppenpraxen, Ambulatorien, Jobsharingpraxen und so weiter. Junge Mediziner und Angehörige der anderen Gesundheitsberufe möchten zusammenarbeiten. Sie möchten flexiblere Arbeitszeiten und den Erfahrungsaustausch in einem Team. Mit dem immensen Vorteil, dass mehrere Fachgebiete Hand in Hand arbeiten, was die Qualität der medizinischen Versorgung erhöht. Zudem bieten diese Einrichtungen auch längere Öffnungszeiten und mehr Angebote für Patienten. Die Honorare in den Kassenpraxen sind bereits sehr gut und überaus attraktiv – was wir brauchen, ist die Möglichkeit, Arbeitszeiten auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse abzustimmen.