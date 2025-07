Ryder Cup findet 2031 in Spanien statt

Titelverteidiger Europa

Die nächsten Ausgaben des Ryder Cup, der abwechselnd in Europa und den USA ausgetragen wird, werden im September 2025 in Farmingdale im Bundesstaat New York, 2027 in der Grafschaft Limerick in Irland und 2029 in Chaska in Minnesota stattfinden. Aktueller Titelverteidiger ist das Team Europa, das 2023 in Rom siegte.