Franzose gewinnt Etappe auf dem Mont Ventoux

Gall war „kalt und heiß gleichzeitig“

Der Osttiroler meinte danach: „Es war ein schwerer Tag, ich habe mich auch nicht sehr gut gefühlt am Morgen, es war irgendwie kalt und heiß gleichzeitig.“ Auf dem Rad sei es zwar „ganz okay“ gewesen, „aber ich habe das hohe Tempo am Fuß des Anstiegs nicht mitgehen können. Ich habe dann mein eigenes Ding gemacht und einfach das Beste daraus gemacht, schlussendlich war es doch noch ein ganz guter Anstieg“, resümierte Gall. Der 27-Jährige liegt nun in der Gesamtwertung 14:50 Minuten hinter Pogacar.