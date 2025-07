162 Zwangsprostituierte in Spanien befreit

Die Opfer lebten in katastrophalen Zuständen, hatten kaum Freiheiten und mussten einen Großteil ihrer Einnahmen abgeben. Sie lebten in Urlaubsregionen wie Valencia, Alicante, Málaga und Murcia. Die Bande war laut der Polizei sehr gut organisiert. Sie hätten die Frauen sowohl direkt in ihren Herkunftsländern als auch in Spanien angeworben. Die meisten Zwangsprostituierten hatten in Not gelebt und verfügten weder über eine Aufenthalts- noch eine Arbeitserlaubnis.