Nationalrat beschließt Pause bei Familiennachzug

Emotionale Debatte bei 13-stündiger Sitzung

Am Donnerstagabend war der erste Sitzungstag der Plenarwoche nach ungefähr 13 Stunden zu Ende gegangen. Für emotionale Diskussionen sorgte am späten Abend die Debatte zu einem Antrag, der sich gegen das Verbot der Pride-Parade in Budapest aussprach. FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst sprach von einer unzulässigen Einmischung in eine innerstaatliche Angelegenheit Ungarns und hielt vor allem der ÖVP vor, sich gegen den Schutz von Kindern zu stellen.