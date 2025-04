Vermummte Hamas-Chaoten verwüsten Berliner Uni

Die Chaoten beschmierten dabei die Innenräume mit roten Hamas-Dreiecken und problematischen Parolen wie „From the river to the sea Palestine will be free“. Der Schlachtruf verlangt die komplette Auslöschung Israels. Zudem wurde an Tafeln „Deutschland = Faschismus“ geschrieben und die Wände über mehrere Stockwerke hinweg mit Hass und Hetze verunstaltet. Die Besetzer verlangten außerdem nach einer neuen „Intifada“, ein arabischer Begriff für Rebellion und Aufstand.