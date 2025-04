So lebt, arbeitet und speist Diddy hinter Gittern

Am 12. Mai startet der Sensationsprozess gegen den amerikanischen Hip-Hop-Superstar P. Diddy. Dem 55-Jährigen droht lebenslange Haft. Wie sieht aber der Alltag des gefallenen Musikmoguls hinter Gittern aus? Was kriegt er zu essen, was darf er im Häfn-Shop kaufen? Krone+ verrät es Ihnen.