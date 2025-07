Was können wir von den Agriturismi lernen?

Ich liebe Italien, und vor allem liebe ich das gute Essen und die Agriturismi mit den fixen Menüs. Keine Karte, ein fester Preis, hinsetzen an den Tisch und auf die Speisen warten. Nicht einmal die Anzahl der Gänge ist im Vorhinein bekannt. Und doch kann ich mich nicht erinnern, ein einziges Mal unglücklich aus einem Agriturismo hinausgegangen zu sein. Woran das liegt? Dazu sehen wir uns am besten das Gegenteil des einfachen und unprätentiösen italienischen Landgasthauses an: Das Nobelrestaurant mit seiner endlosen Speisekarte – und die zahlreichen Fragen, die sich daraus ergeben.