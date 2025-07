Massivste Unwetter: Neue Bodenpolitik gefordert

„Intakte Ökosysteme helfen uns, die Klima- und Biodiversitätskrise leichter und schneller zu bewältigen bzw. in den Griff zu bekommen“, ist der stellvertretende Umweltanwalt Walter Tschon überzeugt, „leider sind viele europarechtlich geschützte Lebensräume in keinem günstigen Erhaltungszustand“. Das betreffe auch zahlreiche Fließgewässer in Tirol.