Austrias Fitz: „Werde keinen Wechsel erzwingen“

„Ich habe mich über diese Aktion extrem gefreut, dazu schauen sie richtig cool aus und sind auch noch extrem angenehm“, strahlt Dominik Fitz. Der Ligatopscorer (25) übertraf in der letzten Saison alle Erwartungen, drückte dem Austria-Spiel in nahezu jeder Partie seinen Stempel auf. Beeindruckende Zahlen, die nicht nur das Interesse von ausländischen Klubs weckten. Der Sportartikelhersteller „Puma“ ehrte seine Leistungen mit einem extra angefertigten Schuh für den 26-Jährigen. Wie lange der „Zehner“, der ja nicht nur in Europa gefragt ist, noch für Violett auflaufen wird, ist und bleibt das heißeste Thema – nicht nur bei den Fans.