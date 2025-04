Ist Linzer Radweg-Chaos Ende der Woche Geschichte?

Die Brücke gehört dem Land

Die besagte Brücke steht im Eigentum des Landes Oberösterreich, die Pläne für einen Radweg auf den Fahrtrichtungen wurde allerdings in Linz geboren, wo sich Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Martin Hajart (ÖVP) einsetzte und als Erfinder und Ermöglicher der neuen Verkehrsführung gilt. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) gab seinen Sanctus, weil er dafür auch zuständig ist. Jetzt stehen beide in der Kritik, weil die Verkehrsmaßnahme von den meisten als überhastet und zu wenig durchdacht bewertet wird. In Zeiten eines Milliardenlochs im Budget, einer kränkelnden Wirtschaft und vielen offenen Zukunftsfragen bewegt eben auch die Linzer Stauplage.