Warum Bim-Fahrer auf Brücke die Spiegel einklappen

Die Verkehrssituation auf der Nibelungenbrücke ist für alle Verkehrsteilnehmer neu und es braucht eine gewisse Gewöhnungsphase. So auch für die Straßenbahnfahrer der Linz Linien – von 6 bis 9 Uhr in der Früh sind zwischen Hauptplatz und Rudolfstraße in beide Richtungen jeweils mehr als 80 Straßenbahnen unterwegs.