„Situation auf der Brücke verbessert sich bereits“

Rund um das Pilotprojekt von Stadt und Land – die provisorischen Radlerstreifen auf der Nibelungenbrücke – gingen seit dem Testphasenstart bekanntlich die Wogen hoch. Vor allem Pendler machten ihrem Ärger Luft, nachdem sie in der Früh oft schon ab Puchenau im Stau gestanden waren. VP-Stadtvize Martin Hajart klärt auf: „Dies hatte insbesondere damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage auf dem Brückenkopf noch nicht angepasst war. Das ist mittlerweile geschehen. Die letzte Ampelanpassung erfolgte am Montag, wodurch sich der Verkehrsfluss deutlich verbessert hat.“ Laut ihm würden sich die Verkehrsteilnehmer bereits umstellen. „Wenngleich wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen“, so Hajart.