Zollkrieg: Trump setzt Frist bis heute Mittag

Der weltweite Handelskonflikt geht in die nächste Runde: US-Präsident Donald Trump gibt China bis Dienstagmittag Zeit, die Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Weigert sich Peking, will Trump die Zölle gegen chinesische Güter um noch einmal 50 Prozent erhöhen.