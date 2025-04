Trump will gegen China 50 Prozent nachlegen

Peking hatte nach Trumps weltumspannender Zollankündigung die Einfuhrsteuern auf US-Importe seinem Plan angepasst. Nach seinem Golftrip am Wochenende betonte Trump noch, dass er bereit sei, mit China zu verhandeln. „Aber sie müssen ihren Überschuss abbauen.“ Seine Gesprächsbereitschaft schlug innerhalb weniger Stunden in neue Aggression um. Am Mittwoch sollen auch die hohen Zusatzzölle auf ausländische Güter in den USA in Kraft treten.