Solar am schnellsten wachsende Energiequelle

Die Stromgewinnung aus Sonnenlicht nimmt laut einer Analyse der Denkfabrik Ember weltweit weiter zu. Der Solaranteil an der weltweiten Stromerzeugung stieg demnach von 5,6 Prozent im Jahr 2023 auf 6,9 Prozent im vergangenen Jahr, wie das Forschungsinstitut in London mitteilte. „Solar war damit das 20. Jahr in Folge die am schnellsten wachsende Energiequelle“, hieß es.