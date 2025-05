Ohnmacht im Cockpit: Jet flog ohne Piloten

Notlandung in Madrid

Der Kapitän fand den Co-Piloten schließlich ganz blass und stark verschwitzt vor. Zudem machte er eigenartige Bewegungen. Der Kapitän entschied sich daher zur Notlandung in Madrid. Die Maschine mit 199 Passagierinnen, Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord landete sicher. Der Co-Pilot wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut dem Bericht hatte der Betroffene (38) keine Hinweise auf eine Vorerkrankung.