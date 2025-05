Rapper Werenoi im Krankenhaus gestorben

Medien berichteten von einem Herzversagen. „Ruhe in Frieden, mein Bruder“, schrieb sein Produzent am Samstag unter dem Pseudonym Babs auf der Plattform X. Werenoi hieß mit bürgerlichem Namen Jérémy Bana Owona und verkaufte in den Jahren 2023 und 2024 die meisten Alben in Frankreich. Trotz seines Erfolgs blieb er außerhalb der Rap-Szene relativ unbekannt.