ManCity gegen Crystal Palace ab 17.30 Uhr LIVE

Oliver Glasner will mit Crystal Palace Geschichte schreiben. Die „Eagles“ peilen im Finale des FA-Cups heute den ersten Titelgewinn ihrer bald 120-jährigen Historie. Glasner kann sich im Wembley-Oval außerdem als erster österreichischer Trainer in die Annalen des altehrwürdigen Bewerbs einschreiben. Palace tritt jedoch als Außenseiter an. Manchester City hat den FA-Cup bisher siebenmal gewonnen und will nach einer durchwachsenen Saison doch noch eine Trophäe holen.