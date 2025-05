Microsoft: Office ohne Teams soll günstiger werden

Microsoft bietet den EU-Wettbewerbshütern im Streit um seinen Umgang mit der Chat- und Video-Anwendung Teams weitere Zugeständnisse an. Demnach will der US-Softwareriese sein Office-Produktpaket bald ohne Teams verkaufen – und zwar günstiger als vorher das Gesamtpaket, wie die Europäische Kommission am Freitag mitteilte.