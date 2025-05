Altach gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

In Klagenfurt schrillen die Alarmglocken. Zwei Runden vor Schluss finden sich die Kärntner am letzten Platz wieder, je einen Punkt hinter Altach und dem GAK. Eine Niederlage heute in Altach könnte – gewinnt auch der GAK zu Hause gegen den LASK – den Abstieg zur bitteren Gewissheit werden lassen. Die gute Nachricht: Noch hat man alles in eigener Hand. Das gilt freilich auch für die Vorarlberger, die mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern können.