Sparpaket: Lohnen sich Solaranlagen trotz Steuer?

Eigentlich hatte die scheidende schwarz-grüne Regierung den Österreichern bis Ende 2025 Preisnachlässe bei der Anschaffung von Photovoltaikanlagen samt Batteriespeicher in Aussicht gestellt – in Form eines Verzichts auf die Umsatzsteuer, der den Staat nichts kostet, ihn aber um Einnahmen bringt. Einnahmen, die man ob der klammen Kassen, welche Schwarz-Grün hinterließ, nun aber dringend braucht, tönt es aus den Kreisen der blau-schwarzen Koalitionsverhandler. Also soll schon ab April Schluss mit dem Verzicht auf die Umsatzsteuer bei Solaranlagen sein. Für jene, die noch keine haben, stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Noch schnell zuschlagen – oder darauf vertrauen, dass sich die günstige Energie auch ohne Zuschüsse und Förderungen auszahlt? Wir haben für Sie nachgerechnet.