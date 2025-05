Der Grazer AK trifft auf den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Grazer wissen, „was auf uns zukommt“

Mit dem LASK wartet allerdings ein Gegner, der in der Qualifikationsgruppe nach sieben Siegen und zuletzt einem 0:0 gegen Hartberg ungeschlagen ist. „Da wissen wir schon, was auf uns zukommt“, betonte Feldhofer und verwies auf die „Mannschaft mit dem besten Kader“. Im Falle einer Niederlage müsste auch geschaut werden, was im Parallelspiel des mit dem GAK punktgleichen Altach gegen Klagenfurt passiert. „Ich habe das Handy selten bis gar nicht eingesteckt während des Spiels. Aber die Co-Trainer werden das natürlich mitverfolgen“, gab Feldhofer Einblick.