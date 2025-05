Emotionale Müller-Szenen vor dem großen Abschied

Eine symbolische Szene

Während seine Teamkollegen das Tor feierten, schnappte sich Müller den Ball und wartete ungeduldig und einsam am Mittelkreis. Doch die letzte Krönung blieb ihm an diesem Tag verwehrt. Immerhin durfte der 35-Jährige sich noch seinen verdienten Abschiedsapplaus abholen. In der 61. Minute verließ er etwas enttäuscht und doch von den Reaktionen im Stadion berührt, den Platz. Alle in der Arena – einschließlich der erneut gebeutelten TSG-Fans und Medienvertreter erhoben sich von ihren Sitzen und feierten Müller, der sich herzlich bedankte. Ein letztes „Servus“ an die Bundesliga, die er über so viele Jahre mitgeprägt hat.