TSV Hartberg gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Von jeglichen Abstiegssorgen und -nöten befreit duellieren sich heute der TSV Hartberg und die WSG Tirol in der Oststeiermark. Während der TSV seine Hausaufgaben in Sachen Klassenerhalt in der Bundesliga schon länger erledigt hat, können nun auch die Wattener in den letzten beiden Runden befreit aufspielen. Das Team von Trainer Philipp Semlic kann mit einem Auswärtserfolg sogar die kleine Chance auf das Europacup-Play-off aufrechterhalten.