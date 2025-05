Feuerwehr rettete Bewohner aus brennendem Haus

In einem vierstöckigen Gebäude am Stelzhamerplatz in Ried im Innkreis war am Freitagnachmittag Feuer ausgebrochen. Zu brennen begonnen hatte es in einer Wohnung im ersten Stock. „Der Besitzer dieser Wohnung konnte sich glücklicherweise selbstständig ins Freie retten und wurde vom Roten Kreuz bereits versorgt“, berichtet die Feuerwehr Ried/Innkreis.