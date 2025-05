Spannung pur! Die Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Der Fünfte wird – so wie der Cupsieger (Bielefeld oder Stuttgart) – Europa League spielen. Auch Mainz und Leipzig haben darauf noch kleine Chancen. Leverkusen könnte im letzten Spiel unter Trainer Xabi Alonso in Mainz noch einen Liga-Rekord aufstellen. Dann nämlich, wenn der Vorjahres-Champion auch im 34. Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen bleibt.