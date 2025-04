Warum im Salzkammergut das gratis Parken „out“ ist

In Steinbach am Attersee hat man beispielsweise schon vor fünf Jahren auf Parkraumbewirtschaftung umgestellt – durchaus mit Erfolg, wie Amtsleiter Helmut Auerbach sagt: „Die Betreiber nehmen pro Jahr 80.000 Euro ein, davon bleiben uns als Gemeinde 50.000 Euro. Wir haben dafür einen Parkplatz asphaltiert und auch extra Privatgründe angemietet.“ In Steinbach beträgt der Tagestarif noch vergleichsweise günstige sechs Euro.