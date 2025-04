Im „Dino-Park“ soll Rost kein Thema sein

Die Eishockey-Fans in Österreich brauchen keinen „Jurassic Park“! Denn mit Eisbullen und KAC prallen nun wieder die Play-off-Dinos der Eishockeyliga aufeinander. Es ist das bereits vierte Finalduell, das heute in Klagenfurt zwischen den Erzrivalen startet. Bisher war es jedes Mal ein Sieben-Spiele-Marathon. Zweimal stand für Salzburg dabei am Ende die Meisterfeier in der Messehalle – nach 2011 zuletzt im Vorjahr!