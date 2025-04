Goiginger: „Wir können Salzburg wieder ärgern“

Das wird auch am Sonntag so sein, wenn der Offensivspieler mit seiner Truppe auswärts auf die Bullen trifft. „Salzburg ist in den letzten Wochen viel stabiler geworden und hat sich im Winter mit Vertessen und Onisiwo sehr klug verstärkt.“ Trotzdem rechnet sich der Köstendorfer Chancen in der Mozartstadt aus. Auch weil die Stahlstädter in der heurigen Saison schon einmal gezeigt haben, wie man Salzburg wehtun kann. Im Grunddurchgang gewannen sie ihr Heimspiel gegen den Vizemeister mit 2:0. „Da hat Salzburg kaum Lösungen gefunden und wir haben nach Kontern eiskalt zugeschlagen. Es war ein verdienter Sieg. Wenn wir erneut so auftreten, können wir sie wieder ärgern“, ist er überzeugt.