Freizeitmesse: Attraktionen, Shows und Vorträge

Zum 48. Mal verwandelt sich das Messegelände Klagenfurt drei Tage lang in ein Paradies für Freizeitbegeisterte und verbindet Innovation mit Tradition. Für Groß und Klein ist alles dabei. Eine wahre Schatzkammer finden Autoliebhaber in Halle 1 und 5 sowie in einem Teil der Halle 2. Zu bestaunen gibt es dort eine Menge Motor: Verbrenner und Elektro, alt oder nagelneu. Wohin die Reise der Automobile in Zukunft geht, zeigen Kärntens Top-Autohändler.