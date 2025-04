32-Zoll-Tablet mit 20 Kilo Gewicht im Praxistest

Ein Fernseher? Ein Tablet-PC? Ein Jodelautomat? Der Thomson Go Plus wirft Fragen auf und passt in keine Schublade. Am ehesten ist die Tech-Neuheit als 20-Kilo-Riesentablet im 32-Zoll-Format auf einem rollbaren Akkuständer für bis zu vier Stunden Betrieb abseits der Steckdose zu umschreiben. Wozu man so einen Apparat verwenden kann? Krone+ hat es getestet.