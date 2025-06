Warum „Sexual Wellness“ der neue Reisetrend ist

Das ist deutlich mehr als klassischer Strandurlaub mit starken Cocktails und kühlenden Wellen: „Sexual Wellness“ erobert unsere Reisepläne. Immer mehr Menschen setzen auf Achtsamkeits-, Tantra- und Meditationsseminare, auf Vorträge zu sexueller Gesundheit und jeder Menge einvernehmlicher Abenteuer. Was auf den ersten Blick etwas eigen anmutet, hat wohl seine Berechtigung.

Immerhin geht es um eine allumfassende positive Sexkultur – also nicht nur um das Körperliche bzw. „Mechanische“ am Liebesakt, sondern auch um das emotionale und geistige Wohlbefinden: um sichere, einvernehmliche Erfahrungen in einem Umfeld, das sexuelle Vielfalt respektiert und sexuelle Gesundheit und Bildung ebenso fördert wie die Freiheit, die eigene Sexualität auszuleben.

So kann „Sexual Wellness“ auch nicht nur Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz verbessern, sondern auch Partnerschaften stärken, gesundheitliche Risiken reduzieren und ungeplante Schwangerschaften vermeiden.