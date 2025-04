Erfolg mit Bildungsweg abseits ausgetretener Pfade

Schon rein mathematisch ist klar: Wenn man der einzige in seinem Feld ist, ist man automatisch zugleich der beste. Das – und die Leidenschaft für sein Metier – war vielleicht mitentscheidend für Elias Klausrieglers Berufswahl: Er begann vor drei Jahren als erster und einziger Lehrling in Wien die Ausbildung zum Chocolatier. Doch auch in anderen Lehrberufen lässt sich der Erfolg gerade abseits ausgetretener Pfade finden.