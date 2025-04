„Ich mache mit meinem Drecksköter, was ich will“

Was eigentlich ein Ort für Spiel, Spaß und friedliches Gassigehen sein sollte, wurde für eine junge Frau vergangenen Sommer in einer Hundezone zum absoluten Horror: Ein Hund wurde vor ihren Augen von seinem Halter mehrmals brutal zu Boden geschleudert und wie ein Fußball getreten. Jetzt musste sich der Bosnier am Mittwoch im Wiener Landl vor Gericht verantworten ...