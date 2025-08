Frau stirbt bei Busreise: 26 iPhones kleben an ihr

Einer 20-jährigen Frau ging es während einer Busfahrt im Süden von Brasilien in Guarapuava plötzlich schlecht. Andere Mitreisende berichteten von Symptomen von Atemnot, wie brasilianische Medien berichten. Der Busfahrer hielt bei einem Restaurant an und wählte den Notruf. Für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten ihr Leben nicht retten und erklärten sie noch am Einsatzort für tot.