Stöger feilt bei Rapid an einem neuen „Wir-Gefühl“

Beim 4:2 gegen Decic Tuzi in der Quali der Conference League blitzte erstmals auch die Qualität von „Rapid neu“ auf. Trainer Stöger legt aber nicht nur Wert auf Technik und Taktik, feilt auch am Spirit, an einem „Wir-Gefühl“ in Hütteldorf. Wo die Spieler offensiv Freiheiten genießen, gegen den Ball „in die Pedale treten müssen“. Aber auch der Transfermarkt bewegt sich. Neben zwei Neuzugängen gibt es auch weitere Abgänge...