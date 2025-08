Kärntner SPÖ-Hoffnung rüttelt an FPÖ-Trennlinie

Nun sorgen Aussagen von Daniel Fellner aber für Aufregung. Denn der mögliche Kaiser-Nachfolger schließt in einem „Presse“-Interview die Freiheitlichen nicht für eine Zusammenarbeit aus, wie es in der SPÖ normalerweise üblich ist. Wörtlich meint Fellner darin: „Ich glaube, dass auch die FPÖ in vielen Ansätzen ein Partner ist, mit dem man zusammenarbeiten kann. Ich glaube, bei ihren Aussagen ist viel Show dabei, um Stimmen zu maximieren.“ Die FPÖ sei „auf jeden Fall“ Teil des demokratischen Spektrums. Er glaube nicht, dass man sie mit der AfD in Deutschland vergleichen könne.