Amtsstuben stehen im Fadenkreuz von Einbrechern

Bande scheiterte an Tür

Ein weiterer Tatort auf der Einbruchstour war das Gemeindeamt Marz. Dort scheiterte die Bande an der Eingangstür. In Loipersbach dürften die Täter in den frühen Morgenstunden zugeschlagen haben. „In der benachbarten Greißlerei sind gegen fünf Uhr verdächtige Geräusche gehört worden. Wir können davon ausgehen, dass es die Einbrecher waren“, sagt Bürgermeister Rainer Schneeberger.