Stolze 100.000 Euro liegen im Preisgeld-Pott

Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp! Von Freitag bis Sonntag steigt am Reiterhof Stückler in St. Margarethen/Lav. der Auftakt zur „AlpenSpan Tour 2025“, einem Nachfolger des bekannten Casino-Grand-Prix. Insgesamt geht die Bundesliga des Reitens bereits in ihre 38. Auflage.