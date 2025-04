Gegner kippte im Derby um – Goalie eilte zu Hilfe

„Das Spiel war so schlecht wie das Wetter, vielleicht sogar noch schlechter“, scherzte mit Leopold Hametner der Trainer von Tragwein nach dem 0:0 im Derby in Bad Zell. Dennoch bleibt das Spiel der Runde in Erinnerung, zumal ein Spieler der Gastmannschaft in der 2. Hälfte für einen Schockmoment sorgte.