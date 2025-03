Kurden vergleichen Übergangspräsident mit Assad

Man sehe sich nicht an die Entscheidungen der neuen Regierung gebunden, erklärte die Autonome Verwaltung im Norden und Osten Syriens am Sonntagabend. Die Kurden warfen der von Islamisten angeführten Regierung vor, wie die im Dezember gestürzte Führung unter Langzeitherrscher Bashar al-Assad zu agieren und die Macht in nur einer Hand zu bündeln. „Das widerspricht komplett den Zielen, für die die Syrer in ihrer Revolution aufgestanden sind.“