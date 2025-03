Christin wird Sozialministerin in Syrien

Die syrisch-kanadische Doppelstaatsbürgerin war bereits an den Genfer Friedensgesprächen in den Jahren 2017 und 2017 maßgeblich aufseiten der Opposition beteiligt. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, die Abhaltung von Neuwahlen und einer Einigung der Kriegsparteien konnte letztlich nicht erreicht werden. Nun, nach dem Sturz des Assad-Regimes, will Sharaa diesen Versöhnungs- und Einigungsprozess bewerkstelligen und gibt sich als gemäßigter Islamist, der offenbar eine inklusive Regierung bilden will.