„Die Black Wings sind fast schon unheimlich!“

Die Black WIngs begeistern die Massen, Halfinale 6 am Sonntag war in zwei Minuten ausverkauft. Zuvor geht‘s bei Stand von 2:2 in der Serie am Freitag zum KAC nach Klagenfurt. Im Vorfeld spach die „Krone“ mit Ex-Linz-Manager Christian Perthaler, der mit beiden Klubs Meister wurde.